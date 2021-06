Aubervilliers Arrêt de bus Fort d'Aubervilliers Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Le Grand Paris d’Aubervilliers Arrêt de bus Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Arrêt de bus Fort d’Aubervilliers, le vendredi 2 juillet à 18:00

Trois interprètes viennent nous livrer une histoire sans paroles mais pleine d’énergie, de sensualité et de poésie au sein de trois lieux singuliers d’Aubervilliers : le Fort, la cité Vallès et le square Stalingrad. Ces créations chorégraphiques intitulées Le Grand Paris d’Aubervilliers sont conçues in situ à partir des récoltes de gestes des adhérent·e·s de la Maison Pour Tous Berty Albrecht en 2020-21 et du travail de recherches artistiques dans les trois lieux de représentation. Le tout est entremêlé avec le répertoire de la compagnie. Ces spectacles inédits souhaitent témoigner de la manière dont les habitant·e·s vivent leur quartier d’aujourd’hui et comment ils·elles se projettent dans la ville de demain. Une danse d’aujourd’hui ! _Ces représentations se déroulent dans le cadre de l’appel à projets Partage ton Grand Paris autour de la construction de la ligne 15 du Grand Paris Express. La représentation du 3 juillet s’inscrit également dans la programmation du festival Auber’ Jazz Day._

Gratuit

Frichti Concept – Brendan Le Delliou Arrêt de bus Fort d’Aubervilliers 93300 Aubervilliers Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T18:30:00

