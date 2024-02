Le Grand Parcours Rand’Aubrac Chaudes-Aigues, samedi 8 juin 2024.

Le Grand Parcours Rand’Aubrac Chaudes-Aigues Cantal

Grande randonnée festive et gourmande de Chaudes-Aigues à Saint Urcize à pied, de 17 km et 27 km, rando VTT / VTTAE de 63 km et trails « La débonnaire » de 17 km et « Alto Braco » de 27 km. Repas à l’arrivée.

Début : 2024-06-08 07:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Chaudes-Aigues 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr

