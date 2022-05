Le Grand Parcours – Rand’Aubrac Chaudes-Aigues Catégories d’évènement: Cantal

Chaudes-Aigues

Le Grand Parcours – Rand’Aubrac, 11 juin 2022, Chaudes-Aigues. Le Grand Parcours – Rand’Aubrac Chaudes-Aigues

2022-06-11 07:30:00 07:30:00 – 2022-06-11 19:00:00 19:00:00

Chaudes-Aigues 15110 Chaudes-Aigues Cantal Auvergne-Rhône-Alpes France EUR Grande randonnée de Chaudes-Aigues à St Urcize à pied (rando gourmande) de 12, 13 et 25 km), raid nature, rando VTT et, nouveauté, trail “Alto Braco”. chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr +33 4 71 23 52 75 https://www.legrandparcours.org/ Chaudes-Aigues

