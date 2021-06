Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Le Grand Parc : à la rencontre d’une ville dans la ville avec Les Alternatives Urbains Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux, le dimanche 11 juillet à 10:30

**A 800 mètres du Triangle d’Or et au coeur des Chartrons, le Grand Parc vous accueillera avec sa vie de quartier et son petit** **marché animé.** **Venez rencontrer des habitants, fiers d’habiter ici. Venez voir ce quartier en transition, à la richesse culturelle foisonnante.** **Rencontrez aussi un quartier qui se distingue par ses exemples d’architecture du XXe siècle, ses projets de rénovation, mais aussi par sa très grande part de végétal. Après tout, nous sommes dans le “Grand Parc”.** **Sur inscription.** **À Bordeaux centre,** **rendez-vous communiqué à l’inscription.** **Tout public.**

Gratuit, sur inscription

2021-07-11T10:30:00 2021-07-11T12:15:00

