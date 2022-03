Le Grand Palais Révélé : une visite en ligne des coulisses du monument par un guide conférencier Grand Palais, 14 mai 2022, Paris.

Le Grand Palais Révélé ———————- ### Une visite en ligne des coulisses du monument par un guide conférencier Découvrez l’histoire et l’architecture du Grand Palais au cours d’une promenade en vidéo immersive accompagnée en direct par les guides conférencier(e)s de la Rmn-Grand Palais. Installez-vous confortablement et embarquez dans une déambulation en vidéo dans ce lieu emblématique du XIXe siècle, fermé au public pour travaux jusqu’en 2024. Plongez dans une visite interactive des coulisses du monument, à la découverte de plus d’un siècle de salons, de concours hippiques et d’expositions, en immersion sous l’atmosphère lumineuse et grandiose de sa Grande Nef et jusque sur son toit. Pendant ce rendez-vous exceptionnel d’une heure, votre conférencier(ère) expert(e) partagera avec vous les secrets du bâtiment et répondra à toutes vos questions en direct.

Gratuit sur inscription. Il faut disposer d’une connexion à internet, d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette récents, avec enceintes et micro, ainsi que d’un navigateur compatible (version à jour du navigateur Chrome, Safari ou Firefox)

Découvrez, installé dans votre canapé, l’histoire, l’architecture et tous les secrets du Grand Palais au cours d’une promenade intercative avec un conférencier de la Rmn-GP

Grand Palais 3 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris



2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00