Le Grand Palais Révélé chez vous : une visite en ligne des coulisses du monument par un guide conférencier Grand Palais, 14 mai 2022 22:30, Paris.

Nuit des musées Le Grand Palais Révélé chez vous : une visite en ligne des coulisses du monument par un guide conférencier Grand Palais Samedi 14 mai, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Gratuit sur inscription. Il faut disposer d’une connexion à internet, d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette récents, avec enceintes et micro, ainsi que d’un navigateur compatible (version à jour du navigateur Chrome, Safari ou Firefox)

Découvrez, installé dans votre canapé, l’histoire, l’architecture et tous les secrets du Grand Palais au cours d’une promenade intercative avec un conférencier de la Rmn-GP

Le Grand Palais Révélé

### Visitez en ligne installé dans votre canapé, les coulisses du monument avec un guide conférencier

Découvrez l’histoire et l’architecture du Grand Palais au cours d’une promenade en vidéo immersive accompagnée en direct par les guides conférencier(e)s de la Rmn-Grand Palais.

Installez-vous confortablement et embarquez dans une déambulation en vidéo dans ce lieu emblématique du XIXe siècle, fermé au public pour travaux jusqu’en 2024.

Plongez dans une visite interactive des coulisses du monument, à la découverte de plus d’un siècle de salons, de concours hippiques et d’expositions, en immersion sous l’atmosphère lumineuse et grandiose de sa Grande Nef et jusque sur son toit. Pendant ce rendez-vous exceptionnel d’une heure, votre conférencier(ère) expert(e) partagera avec vous les secrets du bâtiment et répondra à toutes vos questions en direct.

Metro Champs-Elysées Clemenceau (line 1 and 13) Metro Franklin Roosevelt (line 1 and 9) Bus 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93 Free upon registration. You must have a recent internet connection, computer, smartphone or tablet, with speakers and microphone, as well as a compatible browser (updated version of the Chrome, Safari or Firefox browser) Saturday 14 May, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

El Gran Palacio Revelado

Visita en línea instalado en su sofá, entre bastidores del monumento con un guía conferenciante

Descubra la historia y la arquitectura del Gran Palacio durante un paseo en vídeo inmersivo acompañado en directo por los guías conferenciantes(as) del Rmn-Grand Palais.

Acomódese cómodamente y embárquese en un recorrido en vídeo en este emblemático lugar del siglo XIX, cerrado al público por obras hasta 2024.

Sumérjase en una visita interactiva entre bastidores del monumento, descubriendo más de un siglo de salones, concursos hípicos y exposiciones, inmersos en la atmósfera luminosa y grandiosa de su Gran Nave y hasta su techo. Durante esta cita excepcional de una hora, su orador(a) experto(a) compartirá con usted los secretos del edificio y responderá a todas sus preguntas en vivo.

Gratis si te registras. Es necesario disponer de una conexión a internet, un ordenador, un smartphone o una tableta recientes, con altavoces y micrófonos, así como de un navegador compatible (versión actualizada del navegador Chrome, Safari o Firefox) Sábado 14 mayo, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

3 avenue du Général Eisenhower 75008 Paris 75008 Paris Île-de-France