RDV 9:30 gare Versailles Rive Droite, ticket de train et repas à votre charge

Visite de l’exposition éphémère, suivi d’un déjeuner à Paris LE GRAND PALAIS 3 Av. du Général Eisenhower, 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Île-de-France CHANEL célèbre ses parfums dans un tourbillon festif et olfactif, à l’occasion d’une exposition exceptionnelle au Grand Palais Éphémère. Tous les sens en éveil, l’imagination en mouvement… LE GRAND NUMÉRO DE CHANEL est une expérience inédite, pour les experts comme les non-initiés, un parcours immersif qui invite à suivre sa bonne étoile, saisir sa chance ou encore entrer dans la légende. Du classique à l’iconique, de l’épure à la plus grande sophistication, de l’objet du quotidien à l’objet d’art ayant inspiré les plus grands artistes – dont certaines oeuvres seront réunies pour la première fois – c’est toute la singularité des parfums CHANEL qui s’exprime à travers une visite riche d’expériences, de découvertes et d’émotions. S’aventurer à leur rencontre c’est aller au-devant d’un destin, d’une force vitale et d’une seule ambition : celle de transformer la vie et de rendre l’ordinaire extraordinaire.

2023-01-05T09:30:00+01:00

2023-01-05T17:30:00+01:00 © https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/le-grand-numero-de-chanel

