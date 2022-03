Le Grand Orchestre de poche Vizille Vizille Catégories d’évènement: Isère

Vizille

Le Grand Orchestre de poche Vizille, 4 mars 2022, Vizille. Le Grand Orchestre de poche Square de La Révolution Salle Le Jeu de Paume Vizille

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 Square de La Révolution Salle Le Jeu de Paume

Vizille Isère Vizille EUR Trois clown ukulélistes veulent rendre ses lettres de noblesse à ce petit instrument si souvent moqué… Ce soir c’est “le grand soir” de leur premier récital. Un concert qui tourne à la catastrophe pour notre plus grand plaisir. reservation@ville-vizille.fr +33 4 76 78 86 34 http://www.sortiravizille.com/ Square de La Révolution Salle Le Jeu de Paume Vizille

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vizille Autres Lieu Vizille Adresse Square de La Révolution Salle Le Jeu de Paume Ville Vizille lieuville Square de La Révolution Salle Le Jeu de Paume Vizille Departement Isère

Vizille Vizille Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vizille/

Le Grand Orchestre de poche Vizille 2022-03-04 was last modified: by Le Grand Orchestre de poche Vizille Vizille 4 mars 2022 Isère Vizille

Vizille Isère