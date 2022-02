Le Grand Orchestre de l’Ecole de Musique Mortagne-au-Perche, 14 mai 2022, Mortagne-au-Perche.

Le Grand Orchestre de l’Ecole de Musique Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2022-05-14 – 2022-05-14 Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Le grand orchestre de l’école de musique de Mortagne interprétera les musiques du Monde dans une formation de 40 musiciens, élèves de haut niveau.

Ce thème illustre l’engagement du Rotary club de Mortagne et du Perche vis à vis des échanges de jeunes à l’international : chaque année une vingtaine de jeunes percherons partent vers le monde entier en échange long (un an) ou en échange court (deux mois) pendant que deux jeunes étrangers sont accueillis dans les familles percheronnes et scolarisés au lycée Jean Monnet de Mortagne au Perche.

Le Rotary est un réseau de décideurs solidaires qui travaillent avec détermination pour améliorer le quotidien dans leur ville et à l’étranger et aider les familles défavorisées. Cette manifestation traduit le soutien du Rotary Club de Mortagne et le Perche vis à vis de l’école

de musique de Mortagne et des initiatives locales qui améliorent durablement les conditions de vie dans le Perche.

+33 2 33 83 34 37

