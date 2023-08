19ÈME ÉDITION MUSIQUE À FLOTS Le Grand Nord – Auditorium Ivane Bellocq Mayenne, 19 août 2023, Mayenne.

Le piano à l’honneur de cette 19ème édition présenté par Gabriella Torma et Hakim Bentchouala Golobitch de Musique à Flots..

2023-08-19 fin : 2023-09-01 . .

Le Grand Nord – Auditorium Ivane Bellocq Rue Volney

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The piano takes center stage at this 19th edition, presented by Gabriella Torma and Hakim Bentchouala Golobitch of Musique à Flots.

El piano es el protagonista de esta 19ª edición, presentada por Gabriella Torma y Hakim Bentchouala Golobitch, de Musique à Flots.

Das Klavier steht im Mittelpunkt dieser 19. Ausgabe, präsentiert von Gabriella Torma und Hakim Bentchouala Golobitch von Musique à Flots.

Mise à jour le 2023-08-16 par eSPRIT Pays de la Loire