LE GRAND NORD : APRÈS MIDI JEUX Mayenne

Venez jouer avec vos enfants ou petits-enfants. Des jeux vous seront présentés et expliqués pour ne garder que le plaisir de jouer ! Pôle culturel de Mayenne Communauté, Le Grand Nord regroupe le Conservatoire, la Médiathèque Jean-Loup Trassard, l’espace ludothèque Les Dés en Bulle et l’espace miniLab. mediatheque@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 85 Public familles / Réservation obligatoire.

