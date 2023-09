Le Grand Noël – Château de Vaux-le-Vicomte, 18 novembre 2023, .

Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Réservation obligatoire

Tarif plein : 22€

tarif réduit : 17,50€

tarif jardin : 16€

gratuit pour les moins de 6 ans

En 2023, le château de Vaux-le-Vicomte célèbre les festivités de Noël avec fastes et splendeur ! Cette 18e édition proposera des expériences immersives et inédites dans le domaine : les cours, les communs, le château et le jardin à la française seront magnifiés pour l’occasion !

Le bal des animaux dans le musée des équipages

Vêtus d’une cape rouge pour les petits et les grands, les visiteurs seront amenés à déambuler au cœur d’une forêt enchanté de sapins rouge dans le musée des équipages. Les attelages seront mis en scène pour la première fois par la Maison Goodwill à travers des couronnes de noël somptueusement fournies et une multitude d’animaux.

Le Grand Noël au Château et la somptuosité des salons d’apparat

Une allée de sapins bordera la cour d’honneur pour l’arrivée officielle des convives !

Les salons d’apparats somptueusement parés, agrémentés de milliers de pièces de décorations et d’ornements scintillants, transporteront les visiteurs dans un monde de raffinement et d’éclat. Dans le Grand Salon, un sapin de 8 mètres et ses plus de 1500 pièces de décors surplomberont un banquet de 30 convives, dans une atmosphère givrée !

Dans la salle des buffets, les visiteurs découvriront les décors imaginés par la créatrice et directrice artistique, Madame Chantal Thomas.

Un son et lumière sur la façade du château

Une nouvelle projection architecturale monumentale sur la façade sud du château clôturera la fin de journée, par intermittence. Revivez à travers cette expérience la célèbre journée de la fête inaugurale de Vaux-le-Vicomte, le 17 août 1661, au travers de plusieurs tableaux oniriques et poétiques.

Divertissement dans le jardin à la Française

Le visiteur pourra déambuler dans les allées du jardin illuminé et profiter des nombreuses animations : guimauve à faire griller au coin du feu, atelier sur l’art de poser la mouche au 17ème ou encore atelier de masque dorée pour les enfants etc

Restauration

Les convives pourront se délecter de chocolat chaud fait maison, gaufres et autres friandises dans les différents points de restauration du domaine tout au long de la journée.

