L’association Jump Pays d’Auge accueillera du 7 au 10 juillet 2022 une étape du Grand National de saut d’obstacles au Haras de la Vallée. L’étape du GRAND NATIONAL est un circuit de haut niveau mis en place par la fédération française d’équitation mettant en lumière les meilleurs cavaliers et chevaux se disputant la victoire en vue des plus grandes échéances internationales. C’est le plus haut niveau national qui existe en équitation. Le Grand National s’étend sur 4 jours de compétitions, rassemblant des cavaliers amateurs (des hauteurs d’épreuves allant de 1M et 1,25 M) et professionnels (des épreuves entre 1M20 à 1M50). **Au programme:** Le jeudi 7 juillet (8h00-19h00) Piste 1: 3 épreuves -1M20 -1M30 -1M35 GP Piste 2: concours d’élevage 2 et 3 ans. Le vendredi 8 juillet (8h00-19h00) Piste 1: 3 épreuves -1M30 -1M35 -1M45 GP Piste 2: 4 épreuves -1M15 -1M25 -1M10 -1M20 Le samedi 9 juillet (8h00-19h00) Piste 1: 3 épreuves -1M35 -1M45 -1M40 GP Piste 2: 4 épreuves -1M25 -1M05 -1M10 -1M20 Le dimanche 10 juillet (8h00-19h00) Piste 1: 2 épreuves -1M40 GP -1M50 épreuve phare du concours Piste 2: 3 épreuves -1M30 -1M15 -1M25 Le Grand National, étape d’un circuit national de CSO revient pour la troisième année consécutive au Haras de la Vallée du 7 au 10 juillet 2022 Haras de la Vallée,D16,14340 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon D16, 14340 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados

