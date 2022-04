Le Grand Mont a besoin de vous Épeugney, 17 septembre 2022, Épeugney.

Le Grand Mont a besoin de vous Épeugney

2022-09-17 – 2022-09-17

Épeugney Doubs Épeugney

La pelouse marneuse du Grand Mont a été remise en pâturage en 2021 par le troupeau du Conservatoire. Venez donner un coup de pouce à nos chevaux et à nos vaches pour la restauration et l’entretien de ce site communal qui surplombe le village d’Epeugney. Grâce à vous, ce chantier permettra de réouvrir certains secteurs pour maintenir la biodiversité et l’intérêt paysager du site. Repas tiré du sac. Évènement gratuit sur inscription réservé aux habitants et aux adhérents.

https://www.billetweb.fr/le-grand-mont-a-besoin-de-vous&multi=19531&color=154194&parent=cen-franchecomte&session=&calendar=1

La pelouse marneuse du Grand Mont a été remise en pâturage en 2021 par le troupeau du Conservatoire. Venez donner un coup de pouce à nos chevaux et à nos vaches pour la restauration et l’entretien de ce site communal qui surplombe le village d’Epeugney. Grâce à vous, ce chantier permettra de réouvrir certains secteurs pour maintenir la biodiversité et l’intérêt paysager du site. Repas tiré du sac. Évènement gratuit sur inscription réservé aux habitants et aux adhérents.

Épeugney

dernière mise à jour : 2022-04-20 par