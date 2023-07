Terres en partage Le Grand Monarque Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Terres en partage Le Grand Monarque Mondoubleau, 16 septembre 2023, Mondoubleau. Terres en partage 16 et 17 septembre Le Grand Monarque Exposition vente de céramiques. Différents exposants, animations, démonstrations.

Restauration et buvette sur place Le Grand Monarque 2 rue Chrétien, 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien restaurant, actuellement fermé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Pays du Perche en Loir et Cher Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Mondoubleau Autres Lieu Le Grand Monarque Adresse 2 rue Chrétien, 41170 Mondoubleau Ville Mondoubleau Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Le Grand Monarque Mondoubleau

Le Grand Monarque Mondoubleau Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondoubleau/