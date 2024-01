NOE PRESZOW Le Grand Mix Tourcoing, 29 février 2024, Tourcoing.

Après « À nous » & « Que tout s’danse » qui l’ont mené aux Victoires de la Musique en 2021 ; après un premier album qui l’a entraîné sur de nombreuses scènes de France, de Belgique, de Suisse et dans les plus grands festivals, le bruxellois Noé Preszow revient avec des nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles.Cet album, d’une énergie éclatante et authentique, est prévu pour janvier 2024, suivi d’une tournée franco-belge qui fera escale à la Cigale le 03.04.24 et le 28.03.24 au Botanique de Bruxelles !

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

Le Grand Mix 5,place Notre Dame 59200 Tourcoing 59