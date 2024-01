Hip Open Dance : Blind Test Battle Le Grand Mix Tourcoing, samedi 10 février 2024.

Hip Open Dance : Blind Test Battle avec Connexions Freestyle Samedi 10 février, 16h00 Le Grand Mix 3€, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

On vous attends nombreux.ses pour ce concept original

Samedi 10 février:

15h pour les présélections (danseurs)

16h/18h Blind Test Battle (public)

3€ https://legrandmix.com/fr/agenda/blind-test-battle

Le Grand Mix – 5 Place Notre Dame, 59200 Tourcoing

——–

« Ooh La La La… »

Vous avez reconnu ce son ?

Vous pensez pouvoir mieux danser sur ce son que votre adversaire ?

Alors on vous attend au « Blind Test Battle » pour tester vos connaissances autour des classiques musicaux de la culture HIP-HOP !

Public : Sauras-tu trouver, avant tout le monde, quel est le morceau du battle de danse ?

Danseurs : Saurez-vous convaincre lors du battle à quel point vous connaissez mieux que votre adversaire ce son ?

« Blind Test Battle », un mix entre un blind test et un battle organisé par l’association Connexions Freestyle

Le Grand Mix 5 Place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f65bdfbf-951d-4714-ad6f-d02fcb6fdfd4 [{« type »: « link », « value »: « https://legrandmix.com/fr/agenda/blind-test-battle?fbclid=IwAR32w_5wHOkiur43ACUFCHEb3MoQVqf07QEDY0HY1CkQsTnT9xaKKr9DOvU »}] [{« link »: « https://legrandmix.com/fr/agenda/blind-test-battle »}]