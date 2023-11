Visite “Ciné Tour » Le Grand Mix Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Visite “Ciné Tour » Le Grand Mix Tourcoing, 10 février 2024, Tourcoing. Visite “Ciné Tour » 10 février et 23 mars 2024 Le Grand Mix Réservation obligatoire. Tarif 6 € Les Petits meurtres d’Agatha Christie, Les Invisibles, L’Absente ou encore HPI : toutes ces séries passionnent des millions de téléspectateurs depuis leur canapé. Mais, saviez-vous que ces histoires avaient pris vie près de chez vous ? Découvrez avec notre guide l’envers des tournages réalisés en extérieur dans le centre-ville de Tourcoing. À ses côtés, apprenez à repenser la ville en vous imaginant scénariste, réalisateur ou encore acteur ! Le Grand Mix place Notre-Dame Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/cine-tour-a-tourcoing-2 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 89 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

