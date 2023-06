The Necks Le Grand Mix Tourcoing, 29 novembre 2023, Tourcoing.

The Necks Mercredi 29 novembre, 20h30 Le Grand Mix Tarifs : de 15 à 19€ / concert assis – placement libre

Salué par le New York Times comme « the Greatest Trio on Earth », The Necks est l’un des grands groupes cultes d’Australie. Chris Abrahams (piano), Tony Buck (batterie) et Lloyd Swanton (basse) déroulent de longs morceaux soutenus par un groove profond et insistant, dans dix-huit albums qui résistent à la réécoute monomaniaque. Ni tout à fait avant-gardiste, ni minimaliste, ni ambient, ni jazz, la musique de The Necks est aujourd’hui unique au monde.

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/29-11-2023-20-30-the-necks »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.76 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:45:00+01:00

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:45:00+01:00

concert jazz

DR