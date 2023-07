Gaspar Claus « Tancade » Le Grand Mix Tourcoing, 16 novembre 2023, Tourcoing.

Gaspar Claus « Tancade » Jeudi 16 novembre, 20h30 Le Grand Mix Tarifs : de 11 à 16€ – concert assis et debout / placement libre

Il était l’invité du pianiste Bachar Mar-Khalifé lors du Tourcoing Jazz Tour 2022.

C’est cette fois-ci sur l’un de ses projets que nous retrouverons l’inclassable violoncelliste Gaspar Claus.

Du classique au jazz en passant par la pop ou l’electro (il a notamment collaboré avec Rone et Barabara Carlotti, avec Matt Elliott et Stranded Horse, Serge Teyssot-Gay et Angélique Ionatos, Joëlle Léandre, Marion Cousin, Jim O’Rourke ou encore Peter Von Poehl), Gaspar Claus sort en 2021 son premier solo « Tancade ». Tancade est le nom d’une plage secrète et intime de Banyuls sur Mer dont il est natif.

A l’image des personnages qui font la couverture de cet album, l’artiste se met à nu avec son instrument et nous entraîne vers des territoires insoupçonnés. L’exploration du violoncelle y est ici sublimée au point de se laisser surprendre à entendre une myriade d’instruments à cordes.

Pour gérer cette dernière dimension dans la version scénique, Gaspar Claus s’entoure de l’artiste electro Basile3.

Tantôt percussif, explosif ou méditatif, les 11 pièces uniquement composées avec son violoncelle invitent à entrer dans l’univers unique de ce touche-à-tout ébouriffant.

Gaspar Claus : violoncelle, composition

Basile3 : électronique

Adrian Bourget : ingénieur du son

Matière Noire : création lumière

