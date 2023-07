GAZ COOMBES • Samedi 21 Octobre • Le Grand Mix, Tourcoing Le grand mix Tourcoing, 21 octobre 2023, Tourcoing.

Gaz Coombes, l’excellent chanteur de Supergrass revient avec son quatrième album solo ‘Turn The Car Around’ paru le 13 janvier dernier. Un album sentimental, qui capture les hauts et les bas de la vie moderne et tous les détails entre les deux. Coombes a écrit et enregistré cet album dans son studio de l’Oxfordshire, où il a réalisé le meilleur travail de son illustre carrière. C’est un album qui exploite les palettes sonores, les thèmes lyriques de ses prédécesseurs et qui marque la troisième et dernière partie d’une trilogie, entammée avec Matador, suivi de World’s Strongest Man en 2018. Avec classe, Coombes trace une nouvelle voie audacieuse, qui accompagne l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus doués et les plus appréciés du Royaume-Uni.

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Le Grand Mix,

5 Place Notre Dame,

59200 Tourcoing

