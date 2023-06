Abraham Inc feat David Krakauer, Fred Wesley & Socalled Le Grand Mix Tourcoing, 13 octobre 2023, Tourcoing.

Abraham Inc feat David Krakauer, Fred Wesley & Socalled Vendredi 13 octobre, 20h30 Le Grand Mix Tarifs : 21€ et 25€ / concert debout / placement libre

« Together we stand »

Que se passe-t-il quand trois maîtres de disciplines musicales différentes se rencontrent ?

Le projet Abraham Inc réunit le clarinettiste klezmer David Krakhauer et son groupe, le tromboniste funk-groovy Fred Wesley (James Brown, Funkadelic, entre autres) et le DJ Socalled, bidouilleur hip-hop de génie.

Tout part, bien sûr de la musique klezmer, tendance new-yorkaise. Mais Krakhauer ne s’arrête jamais et suscite les rencontres les plus délirantes. Le choc improbable entre la musique ashkénaze et le funk débridé provoque une déferlante musicale qui emportera les plus sceptiques vers les sommets dans une rencontre d’une intensité inégalée.

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/evenement/13-10-2023-20-30-abraham-inc-feat-david-krakauer-fred-wesley-socalled »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandmix.com/fr/agenda/abraham-inc-feat-david-krakauer-fred-wesley-socalled »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.76.98.6 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@tourcoing-jazz-festival.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

le grand mix musique

Matt Lipsen