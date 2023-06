Foehn Trio Le Grand Mix Tourcoing, 10 octobre 2023, Tourcoing.

Foehn tire son nom d’un vent ancestral qui souffle du Sahara jusqu’aux Alpes. A l’instar de ce vent le groupe emporte les auditeurs dans un voyage musical rempli d’émotions et de complicité.

Les compositions aériennes aux rythmiques acérées mélangent subtilement les instruments acoustiques et les sonorités électroniques pour dévoiler un son de trio moderne et singulier. Mélodique et cinématographique, la musique de Foehn invite le public dès les premières notes à entrer dans son imaginaire évocateur, oscillant entre acoustique et amplification, entre intimité et puissance.

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

Malo Lacroix