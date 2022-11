Portico Quartet Le Grand Mix, 11 avril 2023, Tourcoing.

Tarifs : 16€ / 11€

« Portico Quartet revendique un territoire jusqu’ici occupé par Radiohead, Cinematic Orchestra et Efterklang ». ***** The Guardian

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Depuis leur révélation avec « Knee-Deep in the North Sea », nominé au Mercury Music Prize en 2008, jusqu’au minimaliste « Terrain » en 2021, Portico Quartet a défié toute tentative de catégorisation au cours de leurs six albums studio. Leur dernier album électronique « Monument » , au son rythmé et épuré, présente le groupe sous son jour le plus immédiat. Débordant d’idées sculptées avec délicatesse, combinant sensibilité humaine et efficacité électronique, « Monument » montre ces grands minimalistes au sommet de leur art. Le son inimitable de Portico Quartet s’inspire à parts égales de l’électronique, du jazz, de l’ambient ainsi que d’influences plus classiques, valant ainsi au groupe sa renommée internationale.

Coproduction : Tourcoing Jazz / Le Grand Mix



