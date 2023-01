Concert │ Bab L’Bluz + Popimane Le Grand Mix, 7 avril 2023, Tourcoing.

12 / 8 € Billetterie au Grand Mix ou en ligne

Bab L’Bluz (psychedelic Gnawa Blues – France, Maroc) Première partie : Popimane (flûte peule – Burkina Faso) handicap moteur mi

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Bab L’ Bluz (littéralement “La porte du Blues”) est né suite à la rencontre de la chanteuse guitariste marocaine Yousra Mansour et du guitariste/producteur français Brice Bottin à Marrakech début 2017. Tous deux passionnés de musique gnawa, ils décident d’ap prendre ensemble le guembri. En 2017, ils composent un répertoire inédit de 10 titres de musique puissantes et actuelles, tout en respectant l’univers analogique des années 60 et 70. Ils veulent mixer leurs influences savoureusement, et veulent être étiquetés comme un groupe de rock psychédélique marocain qui s’inspire des traditions gnawa et hassani, alliant rock, musique actuelle et musique populaire marocaine.

Flûtiste plus connu jusqu’à présent sous le nom de Dramane Dembélé, Popimane se propose de revisiter la musique traditionnelle mandingue à la lumière du mouvement afro-jazz contemporain, tel qu’initié par Toumani Diabaté, Ali Farka Touré, Manu Dibango, qui en ont été de brillants précurseurs.

Dans le cadre du festival Le Temps d’une lune d’Attacafa. En partenariat avec le Grand Mix.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:00:00+02:00

2023-04-07T23:00:00+02:00

Yousra Mansour, Bab L’Bluz © Brice Bottin