Une coproduction Tourcoing Jazz / Le Grand Mix Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Avec Pianoid, Edouard Ferlet revient là où on ne l’attend pas avec un album qui s’aventure aux confins de l’electro, de la musique contemporaine et de l’ambiant. Si Bach a souvent été le terrain de jeu favori du pianiste, celui-ci franchit d’un pas de géant les siècles pour se placer aujourd’hui sous les auspices de Philip Glass ou Brian Eno. Avec la complicité du réalisateur sonore Joachim Olaya (Bachar Mar Khalifé, Aufgang, Carl Craig, Francesco Tristano…), en charge du dispositif interactif et électroacoustique, Edouard Ferlet nous embarque dans un voyage musical technologique. Une exploration de l’instrument orchestre par excellence où il délivre des paysages sonores à la matière riche, onirique et profondément originale.

