Salle Pierre Quivaux, le dimanche 21 novembre à 15:30

Face à des animaux de ferme qui ne le prennent pas au sérieux, un renard chétif et peureux cherche à retrouver sa place au sommet de la chaîne alimentaire, sans grand succès. Le loup, qui l’impressionne autant qu’il l’intimide, lui suggère que les œufs sont beaucoup plus faciles à voler que des poules. Le renard vole donc les œufs, les couve, les fait éclore, et… devient maman… Étape par étape, on suit l’impossible quête d’un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté de cœur, d’être le méchant de l’histoire. « Séduite à la fois par l’expressivité des personnages faisant surgir les rires et les émotions ainsi que par la finesse des situations humoristiques exprimant avec simplicité la problématique fort complexe de l’identité, j’ai souhaité relever le défi de porter à la scène la bande dessinée « Le grand méchant Renard » de Benjamin Renner. Huit marionnettes sculptées dans la mousse évoluent au milieu des décors tirés de la BD. Ce solo « tout terrain » est le fruit d’une collaboration avec Isabelle Chrétien, marionnettiste québecoise, tant dans l’atelier que sur le plateau. » Cécile Hurbault [www.jeuxdevilains.com](http://www.jeuxdevilains.com/)

Enfants : 4€ – Adultes : 5€

Spectacle Jeune Public à voir en famille Salle Pierre Quivaux 1 Route d’Orléans, 45400 Chanteau Chanteau Loiret

2021-11-21T15:30:00 2021-11-21T16:30:00

