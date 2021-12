Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Le Grand Méchant Poulet ! Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Grand Méchant Poulet ! Centre d’animation Soupetard, 28 janvier 2022, Toulouse. Le Grand Méchant Poulet !

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 28 janvier 2022 à 19:00

Marionnettes ———— **De 3 à 7 ans** **La petite bohème Cie** **D’après Histoire du grand méchant Poulet** **d’Anne Jonas et Emile Jadoul** Il était une fois un grand méchant poulet qui terrorisait les habitants de la forêt. Jusqu’au jour où ses malheureuses victimes décidèrent de le priver de son dentier. Les animaux vont alors se rebeller contre l’oppresseur et faire preuve de solidarité. Une fable tendre et drôle sur l’origine des dents du loup, une histoire d’amour et de don de soi. **Adaptation, interprétation** Sybille Bligny **Musique** Sébastien Sanz **Accompagnement artistique** Eder Païva

Tarif D

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T19:00:00 2022-01-28T20:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse