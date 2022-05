Le grand maul : Rugby, littérature et autres rebonds Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Le grand maul : Rugby, littérature et autres rebonds Saint-Paul-lès-Dax, 14 mai 2022, Saint-Paul-lès-Dax. Le grand maul : Rugby, littérature et autres rebonds Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

2022-05-14 – 2022-05-22 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax Landes Quand le rugby se mêle à l’art… un nouvel événement à ne manquer sous aucun prétexte

Expositions, projections, rencontres, spectacles, librairie. Le tout dans une ambiance conviviale. Programmation à venir. Quand le rugby se mêle à l’art… un nouvel événement à ne manquer sous aucun prétexte

Expositions, projections, rencontres, spectacles, librairie. Le tout dans une ambiance conviviale. Programmation à venir. +33 5 58 35 47 58 Quand le rugby se mêle à l’art… un nouvel événement à ne manquer sous aucun prétexte

Expositions, projections, rencontres, spectacles, librairie. Le tout dans une ambiance conviviale. Programmation à venir. Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Le grand maul : Rugby, littérature et autres rebonds Saint-Paul-lès-Dax 2022-05-14 was last modified: by Le grand maul : Rugby, littérature et autres rebonds Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 14 mai 2022 Landes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes