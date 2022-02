Le grand marché du terroir de Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville, 1 mai 2022, Yèvre-la-Ville.

Le grand marché du terroir de Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Yèvre-la-Ville Loiret Yèvre-la-Ville

Les Saveurs du Castelet et l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais s’associent pour organiser les traditionnels marchés du terroir au pied de la forteresse de Yèvre-le-Châtel ! Les marchés auront lieu le 1er mai, 10 juillet et 25 septembre, totalement en extérieur au cœur du village. Près de 80 exposants seront présents, pour vous faire découvrir leurs produits du terroir.

Alors rendez-vous à Yèvre-le-Châtel pour remplir votre panier de bons produits locaux, safran, miel du Gâtinais, Pithiviers fondant, bières … et découvrir l’artisanat local, mohair, savons, bijoux en bois …

C’est l’occasion de se promener dans le village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France.

Retrouvez la liste des producteurs et artisans sur le site : grandpithiverais.fr

contact@grandpithiverais.fr +33 2 38 30 50 02 https://www.grandpithiverais.fr/

Yèvre-la-Ville

