Le Grand Marché des Pays de la Loire Nefs / Machines de l’Ile, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Nantes.

2021-09-12

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Accès libre

Le Grand Marché des Pays de la LoireOrganisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et la Chambre des métiers et de l’artisanat – Région des pays de la Loire.Comme l’an dernier, les Nefs des Machines de l’île se transforment en halle gourmande afin de réunir des producteurs et artisans d’exception venus de toute la région pour illustrer l’excellence de la production alimentaire en Pays de la Loire, en toute convivialité. On pourra ainsi y croiser les rillettes du Mans médaillées d’or 2020 du dernier Salon de l’agriculture, les algues marines utilisées par les plus grands chefs français, l’unique tofu bio « à la japonaise » de France ou encore le magnifique boeuf AOC Maine-Anjou… Pour cette édition 2021, un accent est mis sur les produits sous « Signes d’Identification de Qualité et d’Origine » (SIQO) dont la région est particulièrement bien dotée.En outre, la région a une autre richesse singulière avec la pêche, qu’elle soit côtière, de rivière ou à pied. Alors, pour la célébrer et en profiter « au cul des bateaux », nous les invitons à accoster au ponton des chantiers, près de la Grue Jaune, pour débarquer le fruit de leur travail. l’occasion d’une criée exceptionnelle pour déguster ensuite ces produits sur place ou chez soi.

Nefs / Machines de l’Ile Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes