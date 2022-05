Le Grand marché de Trého, 10 août 2022, .

Le Grand marché de Trého

2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-10 19:00:00

Rendez-vous pour un Grand marché d’artisans du pays de Brocéliande. Retrouvez de la boulangerie au levain, poterie, liqueurs et vins de Brocéliande, bijoux, bougies artisanales avec mèches crépitantes en bois, P’tites sorcières de Brocéliande, illustrations, sculptures sur pierre et sur bois, etc. Plusieurs animations conviviales vous seront également proposées tout au long de la journée. De 10h à 19h.

Rendez-vous pour un Grand marché d’artisans du pays de Brocéliande. Retrouvez de la boulangerie au levain, poterie, liqueurs et vins de Brocéliande, bijoux, bougies artisanales avec mèches crépitantes en bois, P’tites sorcières de Brocéliande, illustrations, sculptures sur pierre et sur bois, etc. Plusieurs animations conviviales vous seront également proposées tout au long de la journée. De 10h à 19h.

dernière mise à jour : 2022-05-15 par