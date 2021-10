Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Le grand marché de Noël Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Le grand marché de Noël
2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28
Halle Raphalen Espace Raphalen
Plonéour-Lanvern Finistère

Magie de Noël avant l'heure ….. Marché en intérieur et extérieur, jeux pour enfants , surprises ….

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Halle Raphalen Espace Raphalen Ville Plonéour-Lanvern lieuville 47.90186#-4.27988