Le grand loto du handball Erstein, samedi 23 mars 2024.

Le grand loto du handball Erstein Bas-Rhin

Buvette et restauration.

Garderie pour les enfants dès 6 ans

A GAGNER plus de 3000 € en lots dont 1 bon d’achat de 500 €, 1 repas dans un restaurant étoilé pour 2 personnes, divers petits lots et de nombreux d’achats d’une valeur d’environ 2000€ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

rue du Vieux Marché

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est handballerstein@gmail.com

L’événement Le grand loto du handball Erstein a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme du grand Ried