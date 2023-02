LE GRAND LIVRE DES CONTES THEATRE COMEDIE ODEON LYON Catégories d’Évènement: 69002

LE GRAND LIVRE DES CONTES THEATRE COMEDIE ODEON, 6 février 2023, LYON. LE GRAND LIVRE DES CONTES THEATRE COMEDIE ODEON. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-18 15:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros. THEATRE COMEDIE ODEON (PLATESV-R-2020-005986) présente: ce spectacle. Le Grand Livre Des Contes est un spectacle de marionnettes, théâtre d'ombre, et vidéo, accompagné de musiques et bruitages joués sur scène, qui raconte l'épopée du vieux Sahadifatou à travers Le Grand Livre Des Contes. Un soir de grande Lune, Sahadifatou, un vieux Papou Wapoutoux, accompagné de son ami Zindou, montent au Grenier-Galerie et retrouvent sous un tas de friperies, le Grand Livre Des Contes. Mais très rapidement, Sahadifatou se rend compte que les Contes du Grand Livre se sont mélangés, certains ont même disparu… Marque-Page, un voyageur rencontré au détour d'un chapitre, lui apprend que le responsable de ce désordre est le Roi Néant… Déterminés à ne pas laisser faire ce Roi Néant, Sahadifatou et Zindou, partent donc à sa recherche à travers les différents Chapitres du Livre… En arpentant Le Grand Livre Des Contes du Chapitre Nord-Nord-Ouest au Chapitre Sud-Sud-Est, Sahadifatou va retrouver avec plaisir certains personnages : le Petit Chaperon Rouge, la Mère Grand, le Petit Poucet, l'Ogre, la Sorcière… Mais tous ont été touchés par le Néantisme… À partir de 4 ansN° téléphone accès PMR: 04 78 82 86 30 EUR16.0 16.0 euros THEATRE COMEDIE ODEON LYON 6 RUE GROLEE 69002

