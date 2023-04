Marché du Grand-Lemps Place du château, 1 janvier 2023, Le Grand-Lemps.

Marché alimentaire (primeur, boucher, poissonnier, fromager, pain), vêtements, fleurs, maroquinerie et bazar tous les mardis et vendredis matins, de 8h à 12h, place du Château..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place du château

Le Grand-Lemps 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Food market (greengrocer, butcher, fishmonger, cheese monger, baker), clothing, and flowers. Takes place on Tuesdays and Fridays on the castle square.

Mercado de alimentación (frutería, carnicería, pescadería, quesería, pan), ropa, flores, marroquinería y bazar todos los martes y viernes por la mañana de 8 a 12 horas, Place du Château.

Lebensmittelmarkt (Gemüsehändler, Metzger, Fischhändler, Käser, Brot), Kleidung, Blumen, Lederwaren und Basar jeden Dienstag- und Freitagvormittag von 8 bis 12 Uhr auf dem Place du Château.

