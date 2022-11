Le Grand Léjon se met sur son 31 Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Plérin A l’occasion du 31e anniversaire du Grand Léjon, l’association prépare avec les collectivités locales, et les structures portuaires un évènement exceptionnel gratuit à caractère maritime et populaire avec :

• de nombreux bateaux traditionnels et des grands voiliers,

• des animations musicales,

• des animations à caractère maritimes (expositions, conférences) et des animations enfants.

• un spectacle nocturne de drones. https://sites.google.com/view/legrandlejon/ Plérin

