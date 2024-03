Le Grand Large à la Loupe – Recycl’Art Micro-Folie Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou, samedi 18 mai 2024.

Le Grand Large à la Loupe – Recycl’Art La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Micro-Folie Valence-en-Poitou

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Visite-découverte menée par les élèves des résultats du projet pédagogique mené avec la classe de 4e C du Collège André Brouillet autour de la biodiversité marine et de sa protection :

Panneaux d’exposition rédigés par les élèves

Présentation des Créations Recycl’Art

Réalité virtuelle à partir de 10 ans « Nager avec les dauphins »

Visite libre des collections « Océan » de la Micro-Folie

A 18h, Spectacle de clôture des Recycleurs de Son

Un spectacle humoristique, étonnant et détendu qui invite à la danse. Peut-on entonner un concerto de Bach avec un siphon de lavabo usagé? Comment peut-on faire danser une valse endiablée avec un gant « mappa »? C’est ce genre de défi que vont relever les deux musiciens-bruicoleurs.

Venez nombreux !

Micro-Folie Valence-en-Poitou 21 rue Hemmoor Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine Espace Média

Salle Polyvalente

Commune déléguée de Couhé

86700 Valence-en-Poitou Parking

Accès PMR