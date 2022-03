Le Grand Kiiifff Istres, 2 avril 2022, Istres.

Le Grand Kiiifff CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

2022-04-02 – 2022-04-02 CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres Bouches-du-Rhône

10 10 – Internationale car vous retrouverez nos superpuissants amis Belges du Chambard !

– Intergénérationnelle car les ados de la CIA de la MPT seront de la partie !

– Folle Folle Folle car vos kifffous préférés seront fidèles au poste sur scène et partout pour vous accueillir !



Le concept : 3 équipes, 3 rencontres, 3 concepts d’impros inédits rien que pour vous pour 3h de rire et de partage !



Entre chaque concepts la buvette et un snacking vous seront proposés dans le hall de la MPT.

Whaouhhh Mais qu’est-ce que ce GRAND KIIIFFF ?? C’est une grande Kyrielle d’Improvisation Internationale et Intergénérationnelle Folle Folle Folle !

+33 6 67 72 50 53

dernière mise à jour : 2022-03-17 par