Le Grand Karaoké #tenuedesport Sainte-Savine, jeudi 29 février 2024.

Le Grand Karaoké #tenuedesport Sainte-Savine Aube

12 000 titres Français et internationaux, une animatrice au taquet et un public en folie (comme d’habitudes) !



Venez chanter, rire et vous amuser en famille, entre collègues et/ou amis au Grand Karaoké à partir de 19h30.



DRESS CODE baskets, casquettes, jogging, combinaison de ce que vous voulez, choisissez votre sport et la tenue qui va avec!!!



Pensez à réserver votre table par téléphone ou en ligne. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 19:30:00

fin : 2024-02-29

Au Bistro

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est reservation@tousaubistro.com

L’événement Le Grand Karaoké #tenuedesport Sainte-Savine a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne