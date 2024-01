Le Grand jour Théâtre de Belleville Paris, dimanche 4 février 2024.

Du dimanche 04 février 2024 au lundi 26 février 2024 :

samedi

de 16h00 à 17h25

dimanche

de 20h00 à 21h25

lundi

de 19h00 à 20h25

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Un ballet familial, une valse des névroses, une danse des solitudes, le tout dessiné d’amour et d’humour noir.

C’est le jour de l’enterrement de La Mère. Au retour de la mise en bière, dans la cuisine, la fratrie à fleur de peau se partage le banquet des non-dits et des bondieuseries. Ça parle plus vite que ça ne pense, c’est vif, à vif. On dissimule les blessures derrière la rancune, on exhume un passé non réglé, on ne sait pas s’aimer. La cuisine, sépulture des secrets de famille, devient le théâtre tragi-comique où s’agite l’ombre d’une mère omniprésente. La journée avance, les invités s’en vont, la famille, ce qu’il en reste, se révèle alors au grand jour.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Contact : https://theatredebelleville.mapado.com/event/299372-le-grand-jour +33148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir/le-grand-jour

Compagnie Aléthéia