Le Grand jour du Lièvre Collège de Saussure Genève, mardi 23 avril 2024.

Le Grand jour du Lièvre Programme de films d’animation de Dace Riduze et Maris Brinkmanis Mardi 23 avril, 16h45 Collège de Saussure 10

Quatre films drôles et tendres : « Les Petits pois » où huit petits pois échappent à un ver gourmand ! ; « Vaikiki », une truffe chocolatée et une meringue rose explorent une pâtisserie ; dans « Le Grand jour du Lièvre », la famille lapin décore des œufs pour Pâques ; aussitôt un petit garçon sorti de sa chambre, « Le Grain de poussière » et ses potes mènent la belle vie !

Sans inscription, sans réservation

10.-, formules d’abonnement

Tél. 022 388 43 32

www.culture-rencontre.ch/cinesaussure

Parking limité, veuillez privilégier les transports publics ou la mobilité douce. Pas de carte de crédit.

48 min, version française, dès 4 ans

Collège de Saussure Vieux-Chemin-d'Onex 9 Genève 1213 Petit-Lancy Genève

DR