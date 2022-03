LE GRAND JOUR DU LIÈVRE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE Clermont-l’Hérault, 5 avril 2022, Clermont-l'Hérault. LE GRAND JOUR DU LIÈVRE Clermont-l’Hérault

2022-04-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-24

Clermont-l’Hérault Hérault EUR 4 Pour bien commencer les vacances, les familles sont conviées à un programme de 4 courts-métrages. Il y aura de l’amour, de l’aventure, de l’amitié… et une famille de lièvres s’affairant à la fabrication des œufs de Pâques. Après la séance, atelier de fabrication et de décoration de paniers d’œufs. Les enfants pourront même rencontrer la vraie famille de lièvres…

Projection 4 € / animation gratuite limitée à 20 enfants de 3 à 7 ans

Contact par mail : jeunesse@cinema-alainresnais.net

Contact par mail : jeunesse@cinema-alainresnais.net Clermont-l’Hérault

