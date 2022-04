Le grand jour du lièvre Ciné-Théâtre Bonne Garde, 8 mai 2022, Nantes.

2022-05-08

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non 3,50€ 3 ans et plus

Ciné Ptits Mômes. Projection “Le grand jour du lièvre”. 48 minutes. Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans sa fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de tout petits héros vivent de grandes aventures ! Public : 3 ans et plus

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836669 https://www.cinemalebonnegarde.com/