LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

Centre d'art et de Culture, 16 avril 2022, Meudon.

le samedi 16 avril à 10:45

Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! L’un des lapereaux est, lui, moins enthousiaste à l’idée de cette dure journée de labeur. Mais pour que la fête ait bien lieu, il va devoir surmonter sa paresse et sa peur avec l’aide d’un peu de magie. Programme composé de 3 autres films d’animation. **Projection suivie d’une distribution d’œufs de Pâques !** animation – lettonie – 2022 – 0h48 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2022-04-16T10:45:00 2022-04-16T11:33:00

