2023-04-01 – 2023-05-01

Drôme Retirez votre livret de jeu à la bibliothèque, menez l’enquête et traquez les indices au cœur du village.. Lorsque vous aurez résolu l’énigme, déposez votre réponse à la bibliothèque. Un exemplaire de Mortelle Adèle – Choubidoulove à gagner! bibliotheque@malataverne.fr +33 4 75 90 69 11 Bibliothèque 10 Place James Joule Malataverne

