Le grand jeu (Full Monty) Billère, 17 mai 2022, Billère.

Le grand jeu (Full Monty) Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

2022-05-17 20:00:00 – 2022-05-17 Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR Comédie pleine d’autodérision, sans vulgarité, juste de la fraîcheur et de la bonne humeur.

Jeff est dans la panade. Chômage, misère sociale, et le temps libre qui les écrase de la vacuité, lui et ses copains de galère. Cerise amère sur l’indigeste gâteau, son ex lui réclame les retards de pension, sans quoi il ne verra plus son fils. L’impasse ? Non. Une idée germe. Gagner une belle somme en montant un spectacle de Chippendales.

Ils sont banals, gras, maigres, chauves et mauvais danseurs, mais ils n’ont pas grand chose à perdre. Alors, ils vont, peut-être, faire le grand jeu !

+33 6 25 89 46 78

vice versa

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

dernière mise à jour : 2022-02-08 par