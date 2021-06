Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris LE GRAND JEU Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour la 2eme annee et le temps des vacances estivales, la Cité propose a un public familial (enfants a partir de 4 ans accompagnes de leurs parents, adolescents, jeunes adultes) des activites ludiques et educatives, totalement gratuites, sur le parvis nord, a partir d’un programme divers et original

Du mardi au dimanche de 10h à 18h – ferme le lundi. **Batiment**: Niveau 0 [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/)

gratuit

Lors des vacances estivales, activites ludiques et educatives gratuites, pour un public familial (enfants a partir de 4 ans accompagnes de leurs parents, adolescents, jeunes adultes sur le parvis nord

