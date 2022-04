Le Grand Jboing Boyoyang Quingey, 7 mai 2022, Quingey.

Le Grand Jboing Boyoyang Espace Culturel de Quingey 16, rue de l’Ecole Quingey

2022-05-07 – 2022-05-07 Espace Culturel de Quingey 16, rue de l’Ecole

Quingey Doubs Quingey

La compagnie bisontine Les Îles Voisines et la Mal Lunée viennent vous dévoiler leur nouvelle création de théâtre sonore à l’aveugle : Le Grand Jboing Boyoyang ! Les yeux bandés, projetés à bord d’un train supersonique, nous accostons sur le rivage de l’île Ouï-Dire.

Cette île est pleine de bruits qui courent, de rumeurs qui circulent et de légendes endormies. Les oreilles grandes ouvertes, nous visitons la jungle.

Derrière les sons, se cache le silence. Toujours tapis là où les mots ne peuvent l’atteindre, Le Grand Jboing Boyoyang observe avec malice. C’est qui le Grand Jboing Boyoyang? On en entend beaucoup parler, mais on l’a jamais entendu lui. Parmi les créatures étranges qui arpentent l’île, peut-être est-ce finalement parce qu’il est la plus silencieuse qu’il suscite le plus de bruit….

Spectacle Tout public ; attention vous aurez les yeux bandés, on vous recommande donc de ne pas venir avec des enfants en dessous de 6 ans. Jauge limitée : pensez à réserver ! Participation libre.

https://www.helloasso.com/associations/association-mal-lunee/evenements/les-iles-voisines-le-grand-jboing-boyoyang?fbclid=IwAR2maXab-Pbw5ihl7AgGPwkGUFJyAfda5yrS5sToBtlMPhCs8WK0-63f-to

La compagnie bisontine Les Îles Voisines et la Mal Lunée viennent vous dévoiler leur nouvelle création de théâtre sonore à l’aveugle : Le Grand Jboing Boyoyang ! Les yeux bandés, projetés à bord d’un train supersonique, nous accostons sur le rivage de l’île Ouï-Dire.

Cette île est pleine de bruits qui courent, de rumeurs qui circulent et de légendes endormies. Les oreilles grandes ouvertes, nous visitons la jungle.

Derrière les sons, se cache le silence. Toujours tapis là où les mots ne peuvent l’atteindre, Le Grand Jboing Boyoyang observe avec malice. C’est qui le Grand Jboing Boyoyang? On en entend beaucoup parler, mais on l’a jamais entendu lui. Parmi les créatures étranges qui arpentent l’île, peut-être est-ce finalement parce qu’il est la plus silencieuse qu’il suscite le plus de bruit….

Spectacle Tout public ; attention vous aurez les yeux bandés, on vous recommande donc de ne pas venir avec des enfants en dessous de 6 ans. Jauge limitée : pensez à réserver ! Participation libre.

Espace Culturel de Quingey 16, rue de l’Ecole Quingey

dernière mise à jour : 2022-04-26 par