Festival Les Tombées de la Nuit : Battle mon cœur • Kaori Ito Jeudi 6 juillet, 21h00 Le Grand Huit Gratuit

Cette magnifique chorégraphie de la Japonaise Kaori Ito mêle les codes de la battle et de l’autobiographie pour raconter, en mouvement et en miroir, l’histoire intime de ses deux danseurs, Louis Gillard et Issue Park.

Dans cette danse brute et silencieuse, qui s’impose en un pur trait d’énergie de survie et décloisonne les genres (hip-hop, break, électro, classique, contemporain, acrobatique), le mouvement est un combat pour la vie et le geste juste.

S’appuyant sur la complicité et la complémentarité de ses deux danseurs, la chorégraphe nous livre un petit bijou d’humour, d’intensité et d’équilibre.

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T21:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

